İki qat Olimpiya çempionu, Amerika Milli Basketbol Liqasının (NBA) beşqat çempionu, amerikalı Kobe Brayant ABŞ-da helikopter qəzasında ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünya basketbolunun əfsanələrindən olan 41 yaşlı Kobe Brayantın şəxsi helikopteri Los-Anceles (Kaliforniya) yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

İdmançı da daxil olmaqla 5 nəfər ölüb.

