Qəza ölkənin Xuzistan vilayətindəki Mahşəhr hava limanında baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, səhər saat 7:30-da meydana gələn qəza nəticəsində ölən olmayıb. Təyyarə eniş zamanı zolaqdan çıxıb və avtomobil yoluna daxil olub.

Qeyd edək ki, bundan öncə yanvarın 8-də Ukraynaya məxsus sərnişin təyyarəsi Tehranda qəzaya uğramışdı. Nəticədə 176 nəfər həlak olmuşdu.

