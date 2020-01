"Hökümət yalan deyir, virusa yoluxan sayı 2 min yox, 90 mindir" - Tibb bacısının dedikləri dünyanı ŞOK ETDİ - VİDEO

Sosial media hesabından bir video paylaşan çinli tibb bacısının dedikləri hər kəsi şoka salıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Çin höküməti ölkədə koronavirusa yoluxanların sayının 2 min 744 olduğunu açıqlamışdı. Lakin, Vuhan əyalətində bir xəstəxanada işləyən tibb bacısı bu videoda yoluxanların sayının 90 min olduğunu və Çin hökümətinin bu barədə yalan dediyini bildirib:

"Sizə həqiqəti demək üçün buradayam. Hal-hazırda Çində koronavirusa yoluxanların sayı 90 mindir. Bu videonu izləyənlərə evdən çıxmamağı tövsiyə edirəm".

Həmin videonu təqdim edirik:

