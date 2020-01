Narkotik istifadə etdi,uşağını öldürdü - DƏHŞƏTLİ OLAY/ FOTO

ABŞ-ın Kanyon-Siti (Kolorado) şəhərində dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya əsasən xəbər verir ki, narkotik vasitənin təsiri altında olan 38 yaşlı İsaak Bullard bir yaşlı oğlu Cessi Bullardı maşına qoymağı unudaraq onun üstündən sürüb keçib.

Uşağı əzdikdən bir müddət sonra onun maşında olmadığının fəqinə varan ata geri qayıdıb.

İ.Bullard körpəsinin qan içində yerdə uzandığını görüb.



Özünü itirən ata uşağı yaxınlıqda yerləşən yanğınsöndürmə məntəqəsinə gətirib, lakin aldığı xəsarətlər nəticəsində uşaq keçinib.

Hadisə ilə bağlı keçirilən məhkəmə prosesində İssak Bullard həm də həyətində narkotik maddə becərilməsinə,paylanılmasına ,satışına görə də ittiham olundu.

Sonda hakim Fremont County İssak Bulardı 10 ay ərzində Kanyon-Sitidən çıxışına qadağa qoymaq şərti və onun əvvəlki illərdə məhbusluğunun olmamasını nəzərə alaraq 1000 dollar cərimə müqabilində məhkəmə zalında azad etdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.