Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas ABŞ Prezidenti Donald Trampın onunla telefonla danışmaq istəyini rədd edib.

Metbuat.az bildirir ki, Trampın telefonla danışmaq təklifi bir neçə gün öncə gəlib. Lakin mənbə ətraflı məlumat verməyib.

Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp yanvarın 27-də İsrailin baş naziri, hakim Likud Partiyasının sədri Binyamin Netanyahu və Kahol-Lavan müxalifət blokunun rəhbəri Beni Qansla görüşəcək.(Report)

