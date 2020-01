41 yaşlı əfsanəvi basketbolçu Kobi Brayantın helikopter qəzasının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kobi Brayant və qızı Cianna Amerikanın Kaliforniyada ştatında baş verən helikopter qəzasında həyatını itirib.

Qeyd edək ki, baş verən qəzada 9 nəfər vəfat edib.

Qəza anının görüntülərini təqdim edirik:

