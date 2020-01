Reper Qurd uzun müddətdir sevgi münasibəti yaşadığı sevgilisi Leylanın üzünü göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurd Leyla ilə fotolarını "İnstagram"da paylaşaraq bu sözləri yazıb: “Sevgi elə bir hissdir ki, bu hissdə heç bir sərhəd yoxdur”.

Qeyd edək ki, sənətçi bir dəfə evli olub və boşanıb. Onun bu evlilikdən iki oğlu dünyaya gəlib.

(sia.az)

