Çində yayılan yeni növ koronavirus səbəbindən Çinlə sərhədlərini bağlayan və Çinə uçuşları dayandıran ölkə sayı artır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu dəfə Monqolustan höküməti Çinlə sərhəddi bağlamaq qərarı alıb. Qərar qeyri-müəyyən müddətə qədər nəzərdə tutulub. Bundan başqa, hökümətin bu gün keçirilən iclasında orta məktəb və universitetlərdə də dərslərin dayandırılması qərara alınıb.

Hökümət həmçinin vətəndaşları kütləvi mitinqlərə toplaşmamağa çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.