Herat-Kabul reysi ilə hərəkət edən “Ariana Afghan Airlines” aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə 1TV telekanalı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə Əfqanıstanın şərqində, Qəzni vilayətinin Deh Yak rayonunda baş verib.

Böyük Britaniyanın “Mirror” nəşrinin məlumatına görə, təyyarənin içərisində 83 sərnişin olub.

Qəzanın baş verdiyi əraziyə “Taliban” qüvvələri nəzarət edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.