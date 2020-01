Arvadının saçını daradığına görə həbs edildi - VİDEO

Küveytdən olan ər-arvad sosial şəbəkədə paylaşdıqları videoçarxa görə həbs edilib. Videoda ər arvadının saçlarını darayıb.

Metbuat.az xarici mediaya əsasən məlumat verir ki,qalmaqallı video görüntüyə görə küveyt hakimiyyəti "heç vaxt mühafizəkar Küveyt cəmiyyətinin təbiətinə zidd olan əxlaqsız pozuntulara yol verməyəcəyik" deyə açıqlama verib.

İstintaq iddia edir ki, kişi və qadın xüsusi olaraq, qərəzli şəkildə videonu sosial şəbəkəyə yerləşdiriblər.



Beləliklə, onlar iddiaya görə, abunəçilərin duyğuları ilə oynamaq və onları qəzəbli şərhlər yazmağa məcbur etmək istəyiblər.

