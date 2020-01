Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞ PA) qış sessiyasında qurumun yeni sədri seçilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu posta belçikalı senator Hendrik Dams seçilib.

O, bu vəzifədə isveçrəli deputat Lilian Mori Paskyeni əvəz edəcək.

Qeyd edək ki, H.Daems Belçikanın Avropa üçün Demokratlar və Liberallar Alyansı Partiyasının prezidentidir.

AŞPA-nın qış sessiyası yanvarın 31-i başa çatacaq. (trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.