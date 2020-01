Koronavirus Rusiyaya gedib çatdı

Rusiyada 100-dən çox insan koronavirusa yoluxmaqda şübhəli bilinir.

Metbuat.az xarici mediaya əsasən xəbər verir ki, bunu “Rospotrebnadzor” (İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və insan rifahı sahəsində nəzarət üzrə Federal Xidmət) müəyyənləşdirib.

Koronavirus şübhəsi olmasına baxmayaraq, hələ ki heç bir xəstədə 2019-nCoV diaqnozu qoyulmayıb. Xəstələrin 80%-i yaşı 60-dan yuxarı şəxslərdir.

Xatırladaq ki, Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayan koronavirusa aralarında ABŞ, Cənubi Koreya, Tailand, Avstaliyanın da olduğu ən az 14 ölkədə rastlanılıb. Virusa yoluxanların sayı 2900 nəfəri keçib, ölənlərin sayı isə 81-ə çatıb.

