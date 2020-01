Seçkilərdə exit-poll keçirmək istəyən təşkilatların adları açıqlanıb - MSK AÇIQLAMA VERDİ

Azərbaycanda fevralın 9-a təyin edilmş növbədənkənar parlament seçkilərində exit-poll keçirmək istəyən təşkilatların adları məlum olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasında (MSK) exit-poll keçirmək istəyən təşkilatların müraciətinə baxılıb.



Əvvəlcə Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının ("AJF&Associates İnc.” təşkilatı (Amerika Birləşmiş Ştatları) ilə birgə) müraciətinə baxılıb.

MSK sədrinin müavini Rövət Qasımov bildirib ki, bu təşkilatlar Azərbaycanda əvvəki seçkilərdə də exit-poll keçirib və etibarlı nəticələr əldə edib.

O qeyd edib ki, təşkilat 1053 seçki məntəqəsində seçicilərin rəyini öyrənəcəklər.



R.Qasımov vurğulayıb ki, 2106 müsahibəçinin, 47 supervayzerin bu prosesə cəlb olunması nəzərdə tutulur.

Müraciət səsə qoyularaq qəbul edilib.

