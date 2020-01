“Grammy” musiqi mükafatları təqdim olundu FOTO / VİDEO

Los-Anceles şəhərində “Grammy” musiqi mükafatları təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 18 yaşlı Billi Ayliş dörd nominasiyada qalib gəlib.

Gənc müğənninin “Bad Guy” mahnısı “İlin mahnısı” kateqoriyasında qalib gəlib.

Bundan başqa, B.Ayliş eyni mahnıya görə “İlin səs yazısı”, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” albomuna görə “İlin albomu” və “İlin yeni müğənnisi” nominasiyalarında qalib gəlib.

“İlin klipi” kateqoriyasında Lil Nas X və Billi Rey Sayrusun “Old Town Road” klipi üstün olub.