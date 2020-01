Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubov İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Diki qəbul edib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi "Twitter" səhifəsində bildirilib.

Qeyd olunub ki, görüş zamanı tərəflər Azərbaycan və İsrail arasında ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.