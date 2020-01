Sabiq millət vəkili, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əflatun Amaşovun qayınatası Qasım Qasımov dünyasını dəyişib.(qaynarinfo)

