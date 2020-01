ŞOK: Ölümcül virus Türkiyədə - Həyəcan verildi

Türkiyənin Aksaray vilayətində koronavirusa yoluxduğu ehtimal edilən 12 nəfər həkim nəzarətinə götürülüb.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, onlardan 9-u Çin vətəndaşıdır. Məlumata görə, fabrikdə işləyən 2 işçinin ürək bulanması, qusma və digər şikayətləri olub. Hər ehtimala qarşı onlarla birgə işləyən digər 9 nəfər də xəstəxanaya yerləşdirilib. Bildirilir ki, Çin vətəndaşları 5 gün əvvəl vətənlərindən Türkiyəyə gəliblər. Onların yerləşdiyi xəstəxanada yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

Qeyd edək ki, 10-dan çox ölkəyə yayılan koronavirus Çində 80 nəfərin həyatına son qoyub. 2 min nəfər virusa yoluxub.

Anar / Metbuat.az

