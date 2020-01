Şəmkir rayonunda ölümlə və xəsarətlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax avtomobil yolunun Şəmkir rayonunun Üçtəpə kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, kənddə 2 avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində 3 nəfər hadisə yerində ölüb,

Faktla bağlı araşdırma aparılır.//Report.az

