Türkiyədə zəlzələ olub.

Bu barədə Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, yeraltı təkanlar Elazıg vilyətinin Sivrice rayonunda 4,5 bal gücündə qeydə alınıb. Hələlik dağıntılar və ya zərərçəkənlərin olub-olmaması barədə məlumat verilmir.

Xatırladaq ki, bu, Türkiyənin Elazığ şəhərinin Sivrice rayonunda son günlər baş verən növbəti zəlzələdir. Yanvarın 24-də baş vermiş zəlzələ zamanı 41 nəfər ölüb, yüzlərlə insan xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.