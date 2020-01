Çində koronavirusdan ölənlərin sayı 106-ya çatıb

Çində yeni bir koronavirusdan ölənlərin sayı 106-ya yüksəlib, təxminən 1,3 min yeni infeksiyaya yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Agence France-Presse (AFP)" agentliyi bildirib. Daha əvvəl bildirilib ki, Çində yeni bir növ pnemvmoniya xəstəliyinə tutulanların sayı 2889 nəfərə çatıb. Ölənlərin sayı 82 nəfər təşkil edib.

İnzibati-ərazi vahidləri arasında aşkar olunan xəstəliklərin sayına görə hələ də ilk yeri Hubey tutur (1423 hal) və bu əyalətin inzibati mərkəzi Vuhandır. (Trend)



