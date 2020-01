Azərbaycanda 2020-ci ilin fevralın 9-na təyin edilmiş növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün 2431 nəfər müraciət edib.

Metbuat.az Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) saytına istinadən bildirir ki, deputatlığa namizədliyi qeydə alınmış 1637 nəfərdən indiyə qədər 278 nəfəri deputatlığa namizədliyini geri götürüb.

Hazırda deputatlığa namizədlərin sayı 1359 nəfərdir.

