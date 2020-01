Yanvarın 28-də səhər saatlarında Zərdab rayonunun Qazyan kəndi ərazisində hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pambıqtəmizləmə zavoduna məxsus texnika rayonun diametri 108 mm olan yerüstü qaz xəttinin üzərinə aşıb.

Nəticədə qaz xətti qırılıb. Qəzyan kəndinin bir hissəsi – təqribən 300 abonentin qaz təminatında fasilə yaranıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır və fəsadların tezliklə aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsinə başlanılıb.

