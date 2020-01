Hacıqabulda ana doğuşdan sonra ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Hacıqabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının doğum şöbəsində qeydə alınıb.

Rayon sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Aytac Həsənova qız uşağı dünyaya gətirib. Ana doğuşdan iki saat sonra ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

