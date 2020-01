Rövnəq Abdullayev yenidən AFFA prezidenti seçildi

Rövnəq Abdullayev növbəti dəfə AFFA-nın prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA-nın yanvarın 28-də keçirilən konfransında Assosiasiyanın hazırkı rəhbəri R.Abdullayev səsvermə yolu ilə növbəti dəfə dörd il müddətinə qurumun prezidenti vəzifəsinə seçilib.

Seçkilərdə yeganə namizəd olan qurum rəhbəri 2024-cü ilə qədər ölkə futboluna rəhbərlik edəcək.

O, qarşıdakı dörd ildə yeni uğurlar əldə etməyə çalışacaqlarını söyləyib: “Çalışacağıq ki, millinin çıxışında dönüş yaradaq. Qarşıda bizi böyük turnirlər gözləyir.

Əsasən də, AVRO-2020-nin final mərhələsinin 4 oyunu Bakıda olacaq. Düşünürəm ki, bunun ardı gələcək. Bu çağırışların öhdəsindən birlikdə gələcəyimizə inanıram”.



Qeyd edək ki, R.Abdullayev 2008-ci ildən AFFA-nın prezidentidir. AFFA prezidentliyinə seçkilər dörd ildən bir keçirilir.

