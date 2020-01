"Green Card" almaq çətinləşdi - QAYDALAR SƏRTLƏŞDİRİLİR

ABŞ Ali Məhkəməsi ölkədə daimi yaşayış hüququ verən "Green Card"ın verilməsi qaydalarını sərtləşdirməyə icazə verib.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, yeni qaydalar ilk növbədə dövlət müavinətlərindən istifadə edənlərə şamil olunacaq.

Məhkəmə iclası zamanı hakimlərdən beş nəfəri qərarın lehinə, dördü isə əleyhinə səs verib.

Yeni qərara əsasən, "Green Card" alınması zamanı güzəştli “Medicaid” sığortasından, ərzaq talonlarından istifadə edənlər çətinliklə qarşılaşa bilərlər.

Bundan başqa, ciddi müalicə tələb edən xəstəliyin olması da maneə hesab oluna bilər. Özəl tibbi sığortanın olmaması və ingilis dilini zəif bilmək də mənfi rol oynayacaq.

