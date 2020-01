ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişində maraqlı hadisə baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki ,canlı yayıma gələn gənc oğlan həmin verilişin aparıcısı Pərvanə Tahirqızına şeir həsr edərək, sevgi etirafı edib.

Sözügendən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.