Lana Vaçovskinin rejissorluğunu etdiyi, Kianu Rivzin baş rolda oynayacağı "Matriks 4" ("The Matrix 4") filminin çəkilişləri ilə bağlı bəzi detallar ortaya çıxıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, çəkimləri San-Fransiskoda baş tutacaq filmin çəkilişlərinə fevralın 5-də başlanılacaq. Həmçinin, filmdə yer alacaq səhnələr üçün bəzi axra fon axtarışlarının davam etdiyi məlum olub.

Qeyd edək ki, "Matriks 4"ün 21 may 2021-ci ildə yayımlanacağı gözlənilir.

