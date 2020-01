"Sədərək" dairəsində sürücüləri cərimələyən yol polisləri müəyyənləşdirildi

Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakının Lökbatan qəsəbəsi ərazisində, "Sədərək" ticarət mərkəzinin yaxınlığındakı dairədə avtomobilləri bilərəkdən cərimələyən yol polisləri ilə bağlı araşdırmalar aparılıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Kamran Əliyev Trend-ə bildirib ki, faktla bağlı aparılan araşdırmalar zamanı hadisədə iştirak edən yol polisləri və cərimələnən avtomobilin sürücüsü müəyyən edilib: "Ərazidə xidmət aparan Ekoloji postun inspektorları olub. Həmin inspektorlar dəvət edilərək izahatları alınıb. Artıq cərimələnən sürücü də müəyyən edilib və idarəyə dəvət edilib. Günün sonuna qədər araşdırmaların nəticələri barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək".

Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə yol patrul xidmətinin avtomobili "Sədərək" Ticarət Mərkəzinin yaxınlığındakı dairəyə bir neçə dəfə daxil olaraq yolda hərəkətdə olan avtomobilləri çaşdıraraq cərimələməsi barədə video yayılmışdı.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.