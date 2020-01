Bülənt Ərsoya 100 minlik üzük bağışlayan Nigar kimdir? - FOTO

Bülənt Ərsoya bahalı üzük hədiyyə edən azərbaycanlı iş xanımının kimliyi məlum olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Nigar Məmmədova "Boomerang Label" adlı şirkətin sahibidir.

Türk mediasında B.Ərsoya hədiyyə edilən üzüyün dəyərinin 100 min dollar olduğu qeyd edilib.

Məsələ ilə bağlı axşam.az-a danışan Nigar Məmmədova zinət əşyasının qiyməti haqda məlumat verməyib:

"Qiyməti deməyəcəyəm. Bülənt xanıma nə qədər bahalı hədiyyə verilsə də, onun sənətinin qarşısında dəyərsizdir. Bu barədə daha çox danışmaq istəmirəm".

Qeyd edək ki, N. Məmmədovanın B.Ərsoya hədiyyə etdiyi üzük brilyant və safirdən ibarət olub.

Milli.Az

