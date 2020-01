Azərbaycanda dələduzluq niyyəti ilə sığorta ödənişi tələb edən şəxslər ifşa olunub.

“Report”un xəbərinə görə, bir neçə şəxs “PAŞA Sığorta” ASC-yə dələduzluq niyyəti ilə sığorta ödənişi tələb edib.

Daha sonra sığorta şirkəti bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə (DİN) müraciət edib.

DİN-in Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi dələduzluq niyyəti ilə sığorta ödənişi tələb edən şəxsləri ifşa edib.



