Azərbaycanda “Elmi kadrlar” Milli İnformasiya Sistemi yaradılıb

AMEA-da "Elmi kadrlar" Milli İnformasiya Sistemi yaradılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, AMEA-nın vitse-prezidenti, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev bildirib ki, "Elmi kadrlar" Milli İnformasiya Sistemi ölkə Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyasının aparılması işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 10 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamına əsasən yaradılıb.

R.Əliquliyev qeyd edib ki, 2019-cu ilin martından başlayaraq, bu işin elektronlaşdırılması həyata keçirilib və ötən ilin oktyabr ayında layihə Rəyasət Heyətinə təqdim olunub:

"Bu sistem institunun saytında yerləşdirilib. Həmin sistemin bir hissəsi AMEA-nın saytında yerləşdiriləcək. Bu sistem vasitəsilə elmi işçilər özləri haqqında müxtəlif istiqamətlər üzrə suallara cavab verəcəklər. Ancaq sistemdə bütün elmi işçilər haqqında deyil, elmi fəaliyyət ilə məşğul olan kadrlar haqqında məlumat olacaq. Sistemdə fərd haqqında 110 parametr üzrə məlumat əldə etmək mümkün olacaq".

Bunu dövlət üçün vacib strateji məlumat bazası sayan R.Əliquliyev qeyd edib ki, bu sistemdən Ali Attestasiya Komissiyası, AMEA və digər aidiyyatı qurumlar faydalana biləcək.

R.Əliquliyev əlavə edib ki, sistem elmi kadrlar haqqında informasiya resurslarının, elmi tədqiqatlar haqqında informasiya bazasının formalaşdırılmasına və ona əlçatanlığın təmin edilməsinə, elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə, təşkilatların elmi fəaliyyətinin monitorinqinin aparılmasına imkan verəcək.

