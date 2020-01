Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstismar və Texniki Təminat şöbəsinin rəisini işdən çıxarıb.

Milli.Az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, V.Eyvazovun müvafiq əmri ilə, sözügedən şöbənin rəisi polkovnik-leytenant Zaur Cəfərov öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən azad olunub.

