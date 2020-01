Qətər hökumətində dəyişiklik olub.

Publika.az "Qətər" xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Şeyx Xalid ibn Xəlifə ibn Əbdüləziz əl Sani ölkənin yeni Baş naziri təyin olunub.

Qətər əmiri Təmim ibn Həmid əl Sani bu barədə fərman imzalayıb.

Bu vəzifəni daha əvvəl Abdullah ibn Nəsir əl Sani tuturdu.

Zümrüd

