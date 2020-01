AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov yeni vəzifəyə təyin olunub.

Bu barədə qərar AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında qəbul edilib.

2007-ci ildən baş katib vəzifəsində çalışan Elxan Məmmədov bundan sonra icraçı vitse-prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirəcək.

Məşqçilər Komitəsinin sədri Vaqif Sadıqov isə qurumun vitse-prezidenti təyin olunub. V.Sadıqovla yanaşı, Rauf Əliyev və Elşad Nəsirovla vitse-prezident seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.