ABŞ-ın texnologiya şirkəti “Apple” istehsalçı şirkətlərdən cari ilin ilk yarısında “İPone” istehsalını 10% və ya 80 milyon ədəd artırmalarını istəyib.

“Report” bu barədə xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

Qeyd edək ki, ekspertlər bu il şirkətin məhsullarına təlabatın artacağını vurğulasalar da, Çində yaranan və Avropaya doğru yayılan koronavirusun şirkətin istehsal planlarını poza biləcəyini qeyd ediblər.



