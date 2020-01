Səməd Seyidov seçicilərlə görüş keçirib (FOTO)

Bakı. Trend:

Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən 107 saylı Qazax seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Səməd Seyidov parlament seçkilərinin təbliğat kampaniyası çərçivəsində növbəti görüşlərini keçirib.

Trend-in məlumatına görə, görüşlər Qazaxın Birinci Şıxlı və İkinci Şıxlı kəndlərində baş tutub.

Yüksək səviyyədə keçirilən görüşlərdə deputatlığa namizəd Səməd Seyidov YAP-ın seçki proqramı haqqında məlumat verib.

YAP Seçki Qərargahı Qazax rayon şöbəsinin sədri Həmid Pənahov çıxış edərək seçiciləri partiyanın namizədinə səs verməyə çağırıb.

Görüş zamanı çıxış edən seçicilər fevral ayının 9-da seçki məntəqələrinə gələcəklərini, yüksək fəallıq nümayiş etdirərək partiyanın namizədi Səməd Seyidova səs verəcəklərini bildiriblər.

