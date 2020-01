Çində yayılan ölümcül koronavirusun heyvanlardan insanlara keçdiyi dəqiqləşib.

Milli.Az bildirir ki, Xinhua informasiya agentliyinin məlumatına görə, virus Çinin Vuxan şəhərində yerləşən "Huanan Seafood Wholesales Market"dəki (Huanan dəniz məhsulları topdan satış mərkəzi) heyvanlardan insanlara yoluxub.

Qeyd edək ki, koronavirusun yayılması nəticəsində 80 nəfər ölüb. Xəstəliyə yoluxanların sayı 2700-dür.

Milli.Az həmin bazarda çəkilən fotoları təqdim edir:

Milli.Az

