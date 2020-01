Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) əməkdaşlarının pulsuz tibbi müayinəsi həyata keçiriləcək.

Akademiyadan "Report"a verilən məlumata görə, müayinə yanvarın 29-u saat 9:00-dan 16:00-dək akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin "Səyyar Klinika"sı tərəfindən həyata keçiriləcək.

Humanitar aksiyada məqsəd operativ şəkildə pasiyentləri müayinə-müalicə etmək, eyni zamanda göz xəstəlikləri ilə bağlı monitorinqlər aparmaqdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.