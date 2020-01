Qətər əmiri Şeyx Tamin bin Həməd əl Tani ölkənin Baş naziri Abdulla bin Nasir bin Xəlifə əl Taninin istefasını qəbul edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla Qətər hökuməti də istefaya yollanıb.

Eyni zamanda yeni fərmanla yeni Baş nazir təyin olunub.

Qeyd olunur ki, Xalid bin Xəlifə bin Əbdüləziz əl Tani Qətərin Baş naziri olub. Yeni hökumət yaxın zamanlarda formalaşdırılacaq.

Milli.Az

