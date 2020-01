Koronavirusun yayıldığı bazardan iyrənc görüntülər - VİDEO - FOTO

Çinin Vuhan şəhərindən yayılmağa başlayan təhlükəli koronavirusun keçdiyi ehtimal edilən heyvan bazarından dəhşətli görüntülər paylaşılıb.

Metbuat az xarici mediaya əsasən xəbər verir ki, çinin tibb işçiləri koronavirusun ilan və yarasadan yayıldığını ehtimal edirlər.

Bu cür canlıların satıldığı yerlərdən biri də Çinin məşhur Huanan bazarıdır. Həmin bazardan paylaşılan görüntülərdə it, yarasa, qarışqayeyən, tülkü, siçan, koala, ilan, pişik və digər heyvanlar və natəmizlik müşahidə edilir.

Verilən məlumatlara görə, son vaxtlarda bəhs edilən bazarda qanunsuz satışlar da çoxalmışdı.

Bu bazarın əsas xüsusiyyətlərindən biri də bir çox heyvanın canlı saxlanmasıdır.

Müştərilər bura gəlib istədiyi heyvanı kəsdirir və evlərinə aparırlar. Heç bir gigiyenik qaydalara da əməl edilmir.

Qeyd edək ki, koronavirusun yayılması nəticəsində 80 nəfər ölüb. Xəstəliyə yoluxanların sayı 2700 nəfərdir.

