Qan xəstələrinin dərman çatışmazlığının həlli üçün yeni təkliflər hazırlandı

bunu Trend-ə Assosiasiyanın prezidenti Gülnarə Hüseynova deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda belə xəstələr üçün dərmanlar tenderlə keçirilsə də, dərmanlar birbaşa istehsalçı şirkətdən deyil, yerli distribüter vasitəsilə alınır. Amma Assosiasiya bu dərmanların yerli distribüterin iştirakı olmadan, birbaşa istehsalçı şirkətdən almağı təklif edir.

G.Hüseynova qeyd edib ki, laxtalanma faktor konsentratları üçün milli səviyyədə tender və ya satınalma proseslərindən istifadə etmək lazımdır. Tender, satınalma sisteminə rəsmi olaraq uzunmüddətli klinisistləri və Milli Hemofiliya Təşkilatının nümayəndələrini daxil etmək (hazırda daxil edilmir) lazımdır.

Assosiasiya prezidenti hesab edir ki, məhsulları seçən tender, satınalma şurasına ən azı 1 hemofiliya müalicə üzrə həkimi və Milli Hemofiliya Təşkilatının nümayəndəsi daxil olmalıdır: "Tenderdə iştirak etməyə razılıq verən əczaçılıq şirkətləri maksimum aşağı qiymətlə razılaşmalıdırlar. Hökumət bir neçə şirkətlə davamlı olaraq dialoq aparmalı, faktor alışı artmalıdır və eyni zamanda büdcə azaldılmamalıdır".

G.Hüseynovanın qənaətinə görə, sadalanan təkliflərin reallaşması xəstələrin daha keyfiyyətli və alışı ucuz qiymətə başa gələn dərmanla təminatına, dərman çatışmazlığı probleminin həllinə kömək edə bilər.

