Xüsusi riskli hesab olunan və virusun keçə biləcəyi ərzaq məhsullarının siyahısının hazırlanacaq və ərzaq bazarında həmin məhsullara nəzarət gücləndiriləcək.

"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə qərar qəbul olunub.



