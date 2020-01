İrandan nüvə silahları ilə bağlı kritik addım

İran Nüvə Silahının Yayılmaması Haqqında Müqavilədən çıxa bilər.

Publika.az xəbər verir ki, iranlı millət vəkilləri bu barədə parlamentdə təklif irəli sürüb.

IRNA-nın xəbərinə görə, Əhməd Əmirabadi Fəraxani məsələ ilə bağlı iki qanun təklifini təqdim edib.

Birinci təklif Nüvə Silahının Yayılmaması Haqqında Müqavilədən (NPT) çıxmağı, digəri isə ABŞ-ın Tehrana qarşı təktərəfli sanksiyalarında əməkdaşlıq edən ölkələrin cəzalandırılmasını ehtiva edir.

Qeyd edək ki, İranla ABŞ, Çin, Fransa, Almaniya, Rusiya və Böyük Britaniya arasında 2015-ci ildə imzalanan müqaviləyə görə, rəsmi Tehranın nüvə fəaliyyəti nəzarətdə saxlanmalı idi. Donald Tramp hakimiyyətə gəldikdən sonra ABŞ birtərəfli qaydada bu sazişdən imtina etdi.

