Meksikanın Quanaxuato ştatında mafiya küçələrdə qətliam həyata keçirərək, iki gün ərzində 48 nəfəri öldürüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, qurbanların əksəriyyəti ailəliklə qətlə yetirilib.

Onlar arasında hamilə qadın və altı yaşlı uşaq da var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.