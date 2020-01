Türkiyədə daha bir güclü zəlzələ - Əhali təşvişdə

Bakı. Trend:

Bu gün Türkiyənin Manisa vilayətində 5.1 gücündə zəlzələ olub.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Kandilli Rəsədxanası məlumat yayıb. Bildirilir ki, yerli vaxtla 14:26-da qeydə alınan zəlzələ ətraf ərazilərdə - İzmir, Çanakkala, Aydın, Balıkesir, İstanbul şəhərlərində də hiss edilib.

Əhalinin təşvişə düşdüyü deyilir.

Dünən də Ankaranın Akyurd bölgəsində yerli vaxtla saat 13:51-də 3,9 bal gücündə zəlzələ olmuşdu.

Xatırladaq ki, yanvarın 24-ü Türkiyənin Elazığ əyalətinin Sivricə rayonunda 6.8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ yerli vaxtla saat 20:55-də qeydə alınıb. Təbii hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 41-ə çatıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.