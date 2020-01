Bu cihaz zəlzələdən 10 dəqiqə öncə XƏBƏRDARLIQ edəcək - FOTO

Balıkesirli elektronika mühəndisi Cengiz Çetin “DeHa” adını verdiyi cihazla zəlzələni baş vermədən öncə öyrənə biləcəyini iddia edib.

Publika.az xəbər verir ki, mühəndis bildirib ki, ixtira etdiyi qurğu ilə yeraltı təkanlardan öncə yaranan elektromaqnit dalğalar vasitəsilə 5 ballıq zəlzələdən 10 dəqiqə əvvəlcədən xəbər tutmaq mümkündür:

“Dünyanın ən yaxşı professoru da gəlsə, istifadə etdiyim sistemin nə olduğunu anlaya bilməz. İcadım tamamilə elmi xarakter daşıyır. Tayvanlı zəlzələ mütəxəssisi Dayson Lin də məndən qurğu barəsində məlumat istəyib. Son günlərdə ard-arda baş verən zəlzələlər məni “Zəlzələ xəbərçisi”ni icad etməyə sövq etdi”.

Qeyd edək ki, “DeHa”nın iki özəlliyi var: siqnal vermək və əvvəlcədən cihazın yaddaşına yazılmış 2 nömrəyə mesaj göndərmək.

Tağı Həsənov

