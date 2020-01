Arıqlamaq, artıq çəkidən xilas olmaq yəqin ki, artıq çəkidən xilas olmağa çalışan bütün kişilərin arzusudur. Amma çoxları pəhriz saxlamaq, idman etmək niyyətində deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi vərdişlər də sizlərin artıq çəki almağınıza səbəb olub. Bəs, kişiləri kökəldən vərdişlər hansıdır?

1. Yediklərinizə diqqət edin

Gün ərzində neçə dəfə yemək yesəniz, hamısının kalorisini hesablayın. Çalışın günorta yeməyi 500, şam isə 100-200 kalorini ötməsin.

2. Tələsik yemək

Amerikalı mütəxəssislər sübut ediblər ki, tələsik və tez yemək qidanın piyə çevrilməsinə səbəb olur. Buna görə də yemək yeyərkən çalışın, asta olasınız. Beləcə, mədəniz tez doyacaq, qida rahat həzm ediləcək.

3. Televizor qarşısında yeyib və yatmaq

Televizora baxanda adama iştah gəldiyi, hamıya məlumdur. Amma yedikdən sonra televizora baxa-baxa divanda yatmağın ondan da ziyanlı olduğu müəyyənləşib. Belə ki, yedikdən sonra televizora baxan insanın beyni başqa mövzuya köklənir və qida yaxşı həzm olunmur, piy qatı çoxalır.

4. İstirahətdə olmaz

İstirahət günləri yediyiniz hər bir qida kökəlməyinizə səbəb olacaq. Adi günlərdə hərəkət etdiyiniz üçün yemək o qədər də kökəltmir. İstirahət günü isə tam əksinə, bütün yeməklər yağa çevrirdiyindən, artıq çəkiyə gətirib çıxarır.

5. Aldanmayın

Kinoteatrdakı pop-korn, klubdakı fısdıq, evdəki çips… Bunların nə qədər ziyanlı olduğunu bilirsənmi? Bir ovuc pop-korn 400 kaloridir. Buna görə də bu tip qidalardan uzaq olmağınız məsləhətdir.

6. İçki

Kişilərin kökəlməsinə səbəb spirtli içkidir. Ən azı bir həftə pivə, araq və ya viski içməyin. Sonra yenidən çəkini yoxlayın, bir neçə kiloqram atdığını görəcəksəniz.(axşam.az)

