Bakı. Elnur Bağışov - Trend:

İranın cənub-qərbində yerləşən Xuzistan vilayətində Pilotsuz Uçan Aparat (PUA) qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, bunu vilayətin Bavi rayonu qubernatoru Mənuçehr Vərnaseri deyib. M.Vərnaserinin sözlərinə görə, PUA günorta saatlarında qəzaya uğrayıb.

O, hadisədə xəsarətin olmadığını deyib. Qəza barədə əlavə məlumat verilməyib.

