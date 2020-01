ARB TV-nin "Elgizlə İzlə" verilişində meyxanaçı Ağakərim haqqında süjet yayımlanıb.



Milli.Az bildirir ki, yataq xəstəsi olan meyxanaçının oğlu atasının səhhəti haqqında məlumat verib:



"2017-ci ildən xəstədir, 2019-cu ildən isə yataq xəstəsi olub. Bu zamana qədər o, bizə baxıb. İndi də bizim borcumuzdur ki, ona baxaq. İnşallah sağalar".

