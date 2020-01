Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, N. Paşinyan Dağlıq Qarabağ separatçılarının rəhbəri Bako Saakyanla birlikdə hərbçilər üçün yeni xidməti mənzillərin açılışında iştirak edib.(apa)

